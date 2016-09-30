ВАДА ужесточило порядок применения лекарства от астмы

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ужесточило правила приема препарата сальбутамола, информирует официальный сайт организации. Он назначается для лечения астмы и бронхита.

Спортсмены все еще могут применять препарат в том же количестве, однако прием должен будет происходить в три дозы в течение пяти часов до старта соревнований. На данный момент разрешен единовременный прием. Новые правила вступят в силу с 1 января 2017 года. С этого же времени в программу мониторинга будут включены кодеин, бупропион, кофеин и никотин.



Напомним, что ранее ряд норвежских лыжников признались в употреблении препаратов от астмы, несмотря на то, что у них не было проблем со здоровьем.

