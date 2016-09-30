ВАДА ужесточило порядок применения лекарства от астмы

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ужесточило правила приема препарата сальбутамола, информирует официальный сайт организации. Он назначается для лечения астмы и бронхита.
Спортсмены все еще могут применять препарат в том же количестве, однако прием должен будет происходить в три дозы в течение пяти часов до старта соревнований. На данный момент разрешен единовременный прием. Новые правила вступят в силу с 1 января 2017 года. С этого же времени в программу мониторинга будут включены кодеин, бупропион, кофеин и никотин.
Напомним, что ранее ряд норвежских лыжников признались в употреблении препаратов от астмы, несмотря на то, что у них не было проблем со здоровьем.
PitersS
И что? Введя ограничения, нужен и контроль за ними. Спортсмен будет сидеть 5 часов в медкбинете-не отдыхая, не разминаясь, не подготавливаясь психологически? Я бы сравнил астматиков с бегунами, которые лишились ног и их посадили на мотоцикл, чтобы они соревновались с бегунами. И соревнование по бегу превращается в мотокросс. Вот и профессиональный спорт превращается из спорта тела и ума в спор механизмов, медицины и всевозможных махенаций. Спортсмен должен соревноваться тем, что он натурально имеет от природы и подготовки-если ему нужны какие-то, улучшающие его состояние, медикаменты или аппараты, то, пожалуйста-физкультура для здоровья или отдельные соревнования для таких-типа паралимпийских.
12:07
shpasic
а раньше можно было четыре раза до пять часов до соревнования принимать что ли?)
11:40