ВАДА приветствует решение комиссии МОК о дисквалификации Легкова и Белова

ВАДА приветствует решение комиссии МОК о дисквалификации российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Накануне комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова виновными в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи и выступила за их пожизненную дисквалификацию.

Легков также лишится титула олимпийского чемпиона, завоеванного в масс-старте на 50 км на Играх-2014.

- ВАДА полностью приветствует решение комиссии Освальда, - цитирует пресс-служба ВАДА генерального директора организации Ниггли. - Помимо подтверждения выводов комиссии Ричарда Макларена, дан мощный сигнал для всех спортсменов о том, что санкции за нарушение антидопинговых правил, соответствующие кодексу WADA, могут быть приняты в отношении нарушителей даже спустя несколько лет.