ВАДА: количество положительных допинг-проб в 2017 году снизилось

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на своем официальном сайте опубликовало статистику за 2017 год. Как отмечается, число положительных допинг-проб снизилось с 1,6 процента (4822 положительных из 300 565 взятых проб) в 2016 году до до 1,43 процента (4596 из 322 050 проб) в 2017-м. Общее снижение обусловлено в том числе благодаря снижению количества допинговых случаев, связанных с мельдонием.

На 7,1 процента (с 300 565 в 2016 до 322 050 в 2017) увеличилось количество взятых допинг-проб. Также увеличилось общее количество проанализированных образцов крови, которые были взяты с целью допинг-тестирования, а не для биологического паспорта спортсмена – с 23 298 (7,75 процента от общего числа) в 2016 году до 27 759 (8,62 процента) в 2017-м.