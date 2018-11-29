ВАДА хочет получить полный доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории в середине декабря

Делегация ВАДА, посетившая Москву, осталась довольна переговорами с российской стороной о предоставлении доступа экспертам организации к данным Московской антидопинговой лаборатории. Обеспечение такого доступа стало одним из условий восстановления РУСАДА – такое решение принял исполком ВАДА 20 сентября. Доступ должен быть обеспечен до 31 декабря 2018 года, иначе РУСАДА снова лишится статуса соответствия кодексу ВАДА.

Как сообщает официальный сайт ВАДА, полноценная экспертная проверка лаборатории должна пройти в середине декабря. А 28 и 29 ноября обсуждались детали этой процедуры с участием функционеров от российского спорта, ВАДА, а также трех экспертов, имена которых не раскрываются.

– У нас были открытые и продуктивные встречи с представителями российских властей, в том числе с министром спорта Павлом Колобковым, – заявил директор ВАДА по науке и международным связям Оливье Рабин. – Мы готовимся получить полноценный доступ к Московской лаборатории и ее данным до конца 2018 года в соответствии со строгими условиями, установленными исполкомом ВАДА для восстановления РУСАДА. Прогресс есть, но необходимо уладить некоторые моменты, чтобы осуществить визит экспертов.

Чем скорее мы сможем получить доступ, тем лучше. Очевидно, что в лаборатории содержится множество данных. Мы хотим начать их анализировать как можно скорее. После полной проверки мы сможем утверждать, были ли нарушены антидопинговые правила, был ли обман. Это станет важной частью всей головоломки.