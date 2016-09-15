В ВАДА уверены: хакерская атака - ответ на расследования Паунда и Макларена

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли выразил уверенность, что взлом хакерами базы данных организации является ответом на расследования независимых комиссий под руководством Дика Паунда и Ричарда Макларена. Напомним, что комиссия Паунда выявила многочисленные нарушения в российской легкой атлетике, а комиссия Макларена опубликовала доклад о допинговой системе в российском спорте, из-за которого ряд россиян не поехал на Олимпиаду, а также вся сборная пропустила Паралимпийские игры.

- ВАДА считает, что эта преступная атака, из-за которой были опубликованы персональные данные 29 спортсменов, очень тяжело скажется на участниках Олимпиады-2016, - цитирует официальный сайт ВАДА Ниггли. - Мы очень сожалеем, что преступники попытались таким образом опорочить их репутацию. Уверяю вас, что мы сейчас получаем советы по безопасности от правоохранительных органов и IT-служб.

Учитывая это, ВАДА не сомневается, что эти атаки осуществляются в ответ на расследования независимых комиссий Паунда и Макларена, доказавших государственную поддержку допинга в России.

Кибератаки из России серьезно подрывают работу по восстановлению антидопинговой программы в российском спорте.