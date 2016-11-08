В Госдуме предложили лишать свободы на три года за подмену допинг-проб

В Госдуме РФ предлагают наказывать лишением свободы до трех лет за манипуляции с допинг-пробами. Об этом сообщил член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Рассмотрение данного предложения планируется в ближайшее время.

– Я предложил срок наказание в районе трех лет, – приводит ТАСС слова Свищева. – Но правительство прислало поправки к законопроекту "за склонение к употреблению допинга", где рекомендовано снизить срок до года. Думаю, что в данном случае будет то же самое, нас поправят.

Если мы ввели уголовную ответственность за склонение и принуждение к употреблению допинга, то такое же наказание нужно вводить за фальсификацию с пробами. Это будет останавливать и отрезвлять спортсменов, показывать, что фальсификация не стоит того, что они на небольшое время станут обладателями медалей. Если в фальсификации проб будут замешаны сами спортсмены, то к ним также будет применим данный закон.