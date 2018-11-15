Три сотрудника ВАДА будут работать в Московской антидопинговой лаборатории

ВАДА для работы в Московской антидопинговой лаборатории направит трех экспертов. Всего с данными лаборатории будут работать пять специалистов. Делегация ВАДА посетит Москву 28 ноября, предоставление до конца года доступа к данным анализа допинг-проб московской лаборатории является ключевым условием восстановления РУСАДА.

- Мы пошлем команду из трех человек, которая посетит лабораторию вместе с представителями российских властей. Все вопросы логистики должны быть согласованы как можно быстрее, до 28 ноября. Всего в лаборатории будут работать пять специалистов, - цитирует ТАСС главу ВАДА Крэйга Риди.

При этом глава организации не стал называть имена специалистов, которые прибудут в российскую столицу.

- Пока мне бы не хотелось делать этого, поскольку порой ты теряешь возможность рассчитывать на помощь людей, которых хочешь задействовать. Когда я пойму, что моя команда не поменяется, я согласую ее с российскими властями, - пояснил Риди.