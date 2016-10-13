Тереза Йохауг уличена в употреблении допинга

Олимпийская чемпионка Игр-2010 в Ванкувере, 7-кратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира норвежка Тереза Йохауг была уличена в употреблении допинга, сообщает финский портал MTV со ссылкой на норвежское информагентство NTB. По информации FIS, спортсменка использовала мазь для лечения солнечных ожогов на губах. В состав препарата входит анаболический стероид клостебол.