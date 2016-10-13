Тереза Йохауг уличена в употреблении допинга

Олимпийская чемпионка Игр-2010 в Ванкувере, 7-кратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира норвежка Тереза Йохауг была уличена в употреблении допинга, сообщает финский портал MTV со ссылкой на норвежское информагентство NTB. По информации FIS, спортсменка использовала мазь для лечения солнечных ожогов на губах. В состав препарата входит анаболический стероид клостебол.
Suker
Мазь для губ повлияла на спортивные результаты? Следующий - крем для рук? И только запах из кастрюли с кипящей картошкой останется безопасным. А что за финский портал такой - MTV? Не тот, где Александр Анатольевич вещает? Цепочка "информаторов" - классический канал сплетен в open-space )))
13:54
FSN
По допингу все должны быть в равных условиях. Либо он есть, либо его нет ни для кого!
13:47
fireman32
Пока Бессеберг рулит во всех лыжно-биатлонных дисциплинах,норвегам можно особо не переживать,своих он всегда прикроет((
13:46
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
ЭТО легков со своей шараш-компаш Кнау.. и Баум... замутил!!!! От своего допинга надо же стрелы перенаправлять... Как, например, ПАПА -- кулиж в своё время трындел о врагах--завистниках и отравленном компоте...
13:11
rus_deutsch
тестовая ситуация для ВАДы... неужели дадут 3 месяца, начиная с 16 сентября))?? клостебол - родственник турика, эт вам не милдронат...
13:08
Cepten
Такие отмазки: то допинг в шампуне, то в мази для губ, то в лаке для ногтей... Я не очень понимаю, для чего там такие вещества, которые влияют на восстановление и тонус мышц, дыхание и прочее... Бедные европейцы и американцы. Допинг никто не жрал, это все русские подмешивают.
13:05
ak-09
Не удивительно.
13:04
Гаттузо зол!
А вот и соус под которым это все подается. Комедия. В пробе семикратной чемпионки мира от 16 сентября был обнаружен клостебол. Предположительно, вещество попало в организм спортсменки вместе с кремом для губ, который она использовала из-за солнечного ожога. Крем был дан спортсменке врачом национальной команды Фредриком Бендиксеном, который заверил спортсменку, что запрещенных веществ в препарате нет.//////Ешь ананасы рябчиков жуй, там везде допинг, но случайно
12:56
gladiators79
Ну наконец то! Ждем Сундбю, "великого" Бьрндалена, Бьорген итд итп.
12:45
Джон....Сильвер
Я никогда не поверю, что норвежская сборная по лыжам и мужская и женская на протяжении уже очень долгого времени сильнее всех остальных не благодаря допингу! Скандал можно поднимать с русскими, но никто не выведет на чистую воду хваленых норвежских чемпионов, а уж тем более англо-саксов, которым потребление допинга сходит с рук, а самое главное и противное, что этому даже значения не придают! Ни та же ВАДА, ни МОК! Американцам можно, а русским нельзя - спорт гниет!
12:35
Гаттузо зол!
Еще одна резиновая девушка Чмоки лопнула в его потных ручонках! а-ха-ха. У всего бывает срок годности. Серенка, Тереза......так скоро у дурачка Шмоки любимок совсем не останется. Будет жить с резиновым фелпсом! гыыыыыы
12:31
Felix BARSA
Хваленая чемпионка,а они еще Россию унижают!
12:26