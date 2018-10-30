Станислав Поздняков: "Недовольных восстановлением России в правах с каждым месяцем все меньше"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подчеркнул: недовольных тем, что Россия восстановила свои права, в мировом спортивном сообществе с каждым месяцем становится все меньше. По его словам, их уже можно по пальцам сосчитать.

После Олимпийских игр в Корее был восстановлен статус ОКР как полноправного члена МОК, который был понижен перед стартом Игр. 20 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) восстановил РУСАДА в полноправном статусе, которого организация была лишена в ноябре 2015 года по итогам работы комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда, расследовавшей систематическое употребление допинга в российском спорте.

- Недовольных (восстановлением России в правах) можно по пальцам сосчитать. И что самое важное - от месяца к месяцу их становится всё меньше, - цитирует РИА Новости Позднякова. - Тому есть несколько причин. Одна из них в том, что когда 5 декабря прошлого года было принято решение о нашем участии в Пхенчхане в нейтральном статусе, Россия, каким бы странным решение ни было, исполнила его. Если бы мы в тот момент продолжили линию на отрицание и нигилизм, конечно, это значительно осложнило бы жизнь всем нашим спортсменам. Причем, не только этому поколению, но и будущим. А так мировое сообщество согласилось с тем, что эта страница перевернута, и ОКР был полностью восстановлен в правах.