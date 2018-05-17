Совет учредителей ВАДА не примет в четверг решение о восстановлении РУСАДА

Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков сообщил, что совет учредителей ВАДА на заседании, которое проходит в Монреале, не будет принимать решений о возможности восстановления РУСАДА в своем прежнем статусе.

- Сегодня на совете учредителей не будет приниматься никаких решений по РУСАДА, - цитирует ТАСС Хрычикова. - Решение по соответствию Российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу теперь принимает исполком. Но я не исключаю, что совет учредителей уделит время обсуждению официального ответа России, где отражена позиция на первый критерий.

Теперь вопрос восстановления РУСАДА может быть поднят на следующем исполкоме ВАДА, который пройдет в сентябре на Сейшельских островах. Но нельзя исключать, что решение по РУСАДА будет принято и раньше. Это произойдет в том случае, если исполком получит соответствующую рекомендацию от комитета по соответствию.

Напомним, ВАДА признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.

27 июня 2017 года ВАДА объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).