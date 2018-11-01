Сообщество спортсменов предлагает расформировать ВАДА из-за восстановления РУСАДА

Скелетонистка Кэти Юлендер от лица Международного сообщства спортсменов Global Athletes призвала расформировать ВАДА. Атлеты высказали такую позицию из-за того, что ВАДА в сентябре восстановило РУСАДА.

"ВАДА, мы не "критики", мы пытаемся внести свой вклад в то, чтобы разогнать темное облако, накрывшее все наши сердца. Мы обращаемся к тебе, ВАДА, с требованием реформ и немедленного рассмотрения наших предложений, чтобы дать нам в будущем ответ с теми же уважением и честностью, которых ждут от нас, спортсменов, на соревнованиях. ВАДА должно действовать сейчас, пока не стало слишком поздно.

Мы вежливо просим ВАДА прекратить критику, атаки и тактику отвлечения от настоящих проблем, испытываемых организацией. Мы бы также рекомендовали, чтобы ВАДА вместе с МОК проанализировали их растущую отстраненность и изоляцию от взглядов большинства: спортсменов, лидеров национальных антидопинговых агентств, других заинтересованных сторон, занимающихся проблемой допинга, и народа", - говорится в заявлении Global Athletes.

По мнению сообщества и Юлендер, Россия не взяла ответственность за дпинговый скандал.

- Это был худший допинг-скандал, ранее виденный на Олимпиадах, а ответственность никто не понес – очевидно, что пока нет четкой ответственности, вопрос не может быть закрыт, - приводит слова Юлендер sportsintegrityinitiative.com.