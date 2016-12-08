21:11 | ДОПИНГ

Софья Великая: "Все напряжены по поводу второй части доклада Макларена"

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Российская саблистка, чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Софья Великая отметила, что, ожидая вторую часть доклада комиссии Ричарда Макларена, все находятся в напряжении. Однако, по ее словам, России уже ничего не страшно. Вторая часть доклада Макларена будет обнародована завтра. 

- Я думаю, что все напряжены из-за этого вопроса, но завтра встанет все на свои места. От озвученного завтра будут уже следующие шаги, которые будет принимать наше руководство. Я думаю, что нашей стране уже ничего не страшно. Нашим людям, спортсменам ничего не страшно, - цитирует "Р-Спорт" Великую.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161208/1113428119.html

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