Софья Великая: "Все напряжены по поводу второй части доклада Макларена"

Российская саблистка, чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Софья Великая отметила, что, ожидая вторую часть доклада комиссии Ричарда Макларена, все находятся в напряжении. Однако, по ее словам, России уже ничего не страшно. Вторая часть доклада Макларена будет обнародована завтра.

- Я думаю, что все напряжены из-за этого вопроса, но завтра встанет все на свои места. От озвученного завтра будут уже следующие шаги, которые будет принимать наше руководство. Я думаю, что нашей стране уже ничего не страшно. Нашим людям, спортсменам ничего не страшно, - цитирует "Р-Спорт" Великую.