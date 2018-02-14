Швейцарец Коэн - исполнительный директор Независимой организации антидопингового тестирования

Швейцарец Бенджамин Коэн избран исполнительным директором Независимой организации антидопингового тестирования (ITA), сообщает AFP. Его кандидатура была выбрана единогласно. Коэн возглавляет европейское отделение ВАДА.

Правление ITA возглавляет Валери Фурнейрон, комиссия которой занималась допуском российских спортсменов до Олимпиады. Также в нее входят представитель МОК Угур Ерденер (Турция), президент Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов Франческо Риччи-Битти (Италия), глава комиссии атлетов МОК Кирсти Ковентри (Зимбабве) и независимый член Чэнь Пэйцзэ (Китай).