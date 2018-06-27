Шамиль Тарпищев: "У Родченкова свое видение мира, отличное от общепринятого"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал новости о попытке самоубийства Григория Родченкова.

- С Родченковым я общался давно, еще до всех допинговых скандалов. Мне он не понравился: человек гениальный, много знает, но что-то в нем было непонятное мне в плане психологии. Он любил доминировать, при этом у него были проблемы со стрессоустойчивостью. Зная его психологический портрет, можно предположить все что угодно. Он - импульсивный, чувствительный, легко ранимый, властолюбивый. Принципы и видение мира у него свои, а не общепринятые, - сказал Тарпищев. (Михаил ПОТАПОВ)

Напомним, сегодня СМИ сообщили о попытке самоубийства Родченкова. Позже его адвокат заявил, что эта информация является ложной.