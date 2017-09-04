РУСАДА разработало систему добровольной проверки не включенных в пул тестируемых

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что российское антидопинговое агентство разработало систему добровольной проверки спортсменов, еще не включенных в пул тестируемых. По его словам, в дальнейшем будет и обязательное тестирование кандидатов в сборные.

– РУСАДА разработало систему добровольного тестирования тех спортсменов, которые еще не включены в пул тестируемых. Будет и обязательное тестирование кандидатов в сборные, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – Важнейшую роль в противодействии распространению допинга играют образовательные мероприятия. РУСАДА разработаны и направлены в вузы материалы для включения в образовательную программу. Также важна работа с регионами, там проходят обучающие семинары. ФМБА проводятся научные исследования по фармакокинетике. Произведен анализ БАДов для спортсменов.