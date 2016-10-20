16:34 | ДОПИНГ

Питер Николсон: "Российские атлеты могут добиваться успеха в "чистом" спорте"

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Внешний эксперт Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Питер Николсон заявил, что российские спортсмены могут быть конкурентоспособными в среде "чистого" спорта. Николсон вместе с Евой Лукосюте-Станикуниене являются сотрудниками Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которые с весны этого года работают в РУСАДА.

– Российские спортсмены могут быть конкурентоспособными в среде "чистого" спорта, наша цель – продемонстрировать, что Россия является великой спортивной державой, которой она всегда была, – цитирует ТАСС Николсона. – С тех пор как я сюда приехал, а это было полгода назад, все, с кем я работал, встречали меня тепло и вежливо, а также демонстрировали большую персональную готовность изменить лицо российского спорта и улучшить условия для молодых спортсменов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3721066

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