Питер Николсон: "Российские атлеты могут добиваться успеха в "чистом" спорте"

Внешний эксперт Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Питер Николсон заявил, что российские спортсмены могут быть конкурентоспособными в среде "чистого" спорта. Николсон вместе с Евой Лукосюте-Станикуниене являются сотрудниками Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которые с весны этого года работают в РУСАДА.

– Российские спортсмены могут быть конкурентоспособными в среде "чистого" спорта, наша цель – продемонстрировать, что Россия является великой спортивной державой, которой она всегда была, – цитирует ТАСС Николсона. – С тех пор как я сюда приехал, а это было полгода назад, все, с кем я работал, встречали меня тепло и вежливо, а также демонстрировали большую персональную готовность изменить лицо российского спорта и улучшить условия для молодых спортсменов.