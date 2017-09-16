Павел Колобков: "Мы всячески помогаем комиссиям МОК. Пессимистических настроений нет"

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что сотрудничество с комиссиями МОК идет в ежедневном формате. По его мнению, российской стороне необходимо прислушиваться к высказываниям руководителей организации и ВАДА.

Накануне президент МОК Томас Бах выразил надежду, что расследования комиссий организации завершатся до начала Олимпиады-2018.

- Из сказанного вчера (на сессии МОК в Лиме. - Прим. "СЭ") было понятно, что они закончат свою работу до конца года, - цитирует ТАСС Колобкова. - Мы им всячески помогаем, контактируем со всеми сторонами. Мы работаем, пессимистических настроений нет.

Руководители комиссий - серьезные люди, которые не бросаются словами просто так. Мы с ними работаем - это работа рутинная, ежедневная. Нужно прислушиваться внимательно к тому, что говорит руководство МОК и Всемирного антидопингового агентства.

Напомним, ранее МОК были созданы комиссии под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмидта. Первая занимается изучением допинг-проб всех российских спортсменов на Олимпиаде-2014, тогда как вторая расследует причастность российских чиновников к системному использованию запрещенных препаратов.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.