Павел Колобков: "Если ВАДА действительно действительно закрыло дела россиян - это хороший знак"

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что рано говорить о закрытии Всемирным антидопинговым агентством дел 95 российских спортсменов, который были упомянуты в отчете независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Ранее соответствующая информация была распространена изданием New York Times.

- Во-первых, нужно понимать, что это информация из газеты, да, уважаемой, но пока это нельзя назвать официальным сообщением, - цитирует ТАСС Колобкова - Если ВАДА действительно примет решение о закрытие дел в отношении 95 российских спортсменов - это хороший знак.

Россия продолжает вести масштабную работу, направленную на формирование эффективной антидопинговой системы и борьбу за "чистый" спорт. Наши федерации также продолжат оказывать необходимое содействие при проведении проверок в отношении спортсменов.

Со своей стороны мы сделаем все, чтобы восстановить чистую репутацию российского спорта на международном уровне.