Николай Валуев: "Степановы получили помощь МОК? Пусть еще и Орден Дружбы народов им вручат"

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев назвал ситуацию с поддержкой супругов Степановых со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) очень странной.

– После того, что предшествовало Играм в Рио-де-Жанейро, я уже ничему не удивляюсь – еще и Орден Дружбы народов им вручат! – сказал Валуев. – Мне сложно сказать, станет ли подобная ситуация примером для других атлетов. Такие поступки говорят только о моральном облике конкретного человека.

Что касается борьбы с допингом, то в первую очередь, нужно начинать с самих себя. Со стороны Степановых в свое время этого сделано не было, поэтому их награждение сейчас выглядит очень странным. А подобные фильмы уже снимались и ранее, и немецкий журналист сетовал, что россияне на Олимпиаде-2016 завоевали столько медалей, несмотря ни на что. (Любовь КОНЯЕВА)