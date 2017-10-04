Николай Валуев: "Апеллировать к совести таких, как Макларен, бесперспективно"

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев выразил уверенность, что допинговые скандалы с российскими атлетами связаны с тем, что Россия начала "проявлять себя на внутриполитической арене". Напомним, что на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте большая группа спортсменов была отстранена от соревнований. Впоследствии за недостатком доказательств были оправданы 95 из них.

– Допинг есть везде, - цитирует sportsdaily.ru Валуева. - Он везде регулярно всплывает. За 20 лет мы не предприняли никакой внятной политики в международных контролирующих организациях. Например, ввести в МОК больше своих членов. Плыли по течению, поэтому к нам и такое отношение. Было ясно, когда Россия начнет проявлять себя на внутриполитической арене, то ее будут бить по самому больному.

– Допускаете, что сборную России могут не пустить на Олимпиаду в Пхенчхане?

– Конечно. Никто вроде и не скрывает, что нас пытаются не пустить на Олимпиаду.

– Может, хотят припугнуть?

– Припугнуть? Сейчас ведется работа, чтобы этого не произошло. Если мы просто сядем, то нас точно не допустят.

– Тогда это будет самым громким скандалом за всю историю спорта.

– Да кого этот скандал волнует?! Вы слышали хоть одно извинение Макларена всем тем спортсменам, которые доказали свою невиновность? Вот и все, ни от кого вы этого не услышите. Не надо применять рамки чувства справедливости к людям, которые имеют четкий план и своими действиями это доказывают. Я считаю, что апеллировать к совести абсолютно бесперспективно. Мнение мировой общественности, конечно, важно, но принимают решения чиновники.