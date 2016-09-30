Николай Дурманов: "ВАДА лишь навело легкий макияж в списке запрещенных веществ на 2017 год"

Бывший глава Российской антидопинговой службы Николай Дурманов подчеркнул, что сюрпризов в списке запрещенных веществ на 2017 год от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) нет. По его словам, организация сделала легкий макияж.

– Если сравнить два запрещенных списка, 2016 и 2017 годов, кроме легкого "макияжа" ничего не видно – это уточнения названия препаратов, немного измененные формулировки, добавлены новые варианты уже фигурировавших веществ, – приводит "Р-Спорт" слова Дурманова. – В общем и целом все осталось как прежде. Единственное, что в программу мониторинга включен кодеин. Программа мониторинга – это кандидаты на включение в список запрещенных веществ "когда-нибудь".

Не будем забывать, что это опиат, родственник морфина и героина. Это интересная субстанция, из него делают наркотики. Программа мониторинга кодеина обусловлена тем, что в его метаболитах можно обнаружить какие-то вещества, которые будут путать аналитиков. Спортсмен принял кодеин, а ему говорят: "У вас в пробе такие вещества, как будто вы приняли что-то посерьезнее.

А может быть, такое тоже бывает, после научных исследований выяснилось, что кодеин как-то влияет на спортивную форму. В любом случае программа мониторинга – это пока поиск ответов на вопросы. Это совсем не означает, что кодеин будет включен в список запрещенных веществ, а может быть, будет, как с кофеином – то включают, то исключают.

Мельдоний остался в списке запрещенных веществ ВАДА на 2017 год