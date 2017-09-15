МОК принял поправку к Хартии, позволяющую штрафовать за допинг-нарушения

Международный олимпийский комитет принял поправку к Олимпийской хартии, сообщает Insidethegames. Теперь отдельные лица и команды могут наказываться штрафами за нарушение антидопинговых правил и махинации с правилами соревнований. Средства, выплаченные нарушителями, будут перечисляться в МОК.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что МОК допустит сборную России к участию в Олимпийских Играх-2018, если Россия выплатит штраф в размере 100 миллионов долларов. Организация данную информацию не подтвердила.