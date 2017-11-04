МОК может не обнародовать имена оправданных россиян

В случае оправдания по итогам слушаний допинговых дел в комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Денниса Освальда, имена подозревавшихся в манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов могут не быть преданы огласке. О этом сообщил "СЭ" осведомленный источник.

В ближайший понедельник 6 ноября в МОК пройдут слушания дел еще одной большой группы наших спортсменов, однако комиссия Освальда отказывается официально обнародовать их имена, ссылаясь на конфиденциальность. В публичном пространстве документы с фамилиями могут появиться только в случае обвинительного заключения.

Тем не менее, неофициально имена всех спортсменов, чьи дела будут рассматривать на ближайших слушаниях, уже известны. По данным "СЭ", это конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев, скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына. Бобслеист Александр Зубков может принять участие в заседании в двух качествах – как подозреваемый и как президент федерации бобслея России.

Фаткулина – серебряный призер Олимпиады-2014, Третьяков – чемпион Игр Сочи, Никитина – бронзовый призер. Зубков – двукратный чемпион нашей домашней Олимпиады. Если все они будут признаны виновными, то по итогам слушаний 6 ноября Россия может сразу потерять три золотых, одну серебряную и одну бронзовую награду Сочи-2014. При этом разбирательства с нашими бобслеистами еще не завершатся. (Дмитрий СОМОВ)