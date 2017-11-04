Минспорт опроверг информацию о встрече Колобкова с главой ВАДА на форуме в ноябре

Министр спорта РФ Павел Колобков не будет принимать участие в антидопинговом форуме Play the Game, который пройдет в Эйндховене, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта. Ранее сообщалось, что в рамках форума Колобков встретится с президентом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйгом Риди. Участниками мероприятия должны стать глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт, независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен, немецкий журналист Хайо Зеппельт, бывший президент ВАДА Ричард Паунд.

Форум пройдет с 26 по 30 ноября, на нем будут обсуждать проблемы допинга и коррупции в мировом спорте.