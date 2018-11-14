19:34 | Допинг

МГУ просит увеличить финансирование антидопинговой лаборатории

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МГУ просит увеличить финансирование антидопинговой лаборатории, расположенной при ВУЗе. Ранее сообщалось, что финансирование подразделения было сокращено на 25 процентов.

- Это уже наш вопрос, мы просим увеличить, бюджет нам передан Минспортом, - цитирует ТАСС ректора МГУ Виктора Садовничего

В лаборатории выполняются тесты крови для поддержания биологического паспорта спортсмена по разрешению ВАДА. Число сотрудников составляет около 50 человек. 

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах после трехгодичного отстранения. В будущем лаборатория при МГУ должна получить аккредитацию ВАДА.

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5793110

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