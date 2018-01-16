Леонид Тягачев: "Письмо в адрес ВАДА, опубликованное Fancy Bears, может быть подлиным"

Бывший президент ОКР Леонид Тягачев выразил мнение, что письмо в адрес президента МОК Томаса Баха, опубликованное сегодня хакерской группой Fancy Bears, может быть подлинным. В письме бывший почетный член МОК, экс-глава Международного союза велосипедистов (UCI) Хайн Вербругген обвиняет ВАДА в том, что оно используется только в политических целях, а не борется с антидопинговыми нарушениями.

- Это может быть правдой. Не знаю, как эта информация могла не попасть к Баху, который является борцом за чистоту спорта и принимает все необходимые для этого решения. Я хорошо знал Вербрюггена, - цитирует RT Тягачева. - Он отвечал за велосипедный спорт, вокруг которого в то время развивался допинговый скандал с участием WADA. Если бы он выступил открыто и опубликовал данные документы, это бы вызвало обсуждения и дебаты на самом высоком уровне. Данная информация, к сожалению, не имеет под собой доказательств, которые в подобных вопросах являются необходимыми.

В конце жизненного пути многих недостойных руководителей, таких как Паунд, появляется информация об их неправомерных действиях. В данном случае это исходит от одного из его ближайших соратников, с которым они проработали вместе очень долгое время. Таким образом, человек, который должен бороться за чистоту спорта, был помехой на пути к этому.

До Олимпийских игр не стоит ждать реакции со стороны МОК. Однако вся информация в итоге суммируется и обсуждается на заседаниях. Отмечу, что Баху необходимо иметь в комитете людей, которые являются сугубо его сотрудниками, а не членами ВАДА и других организаций.