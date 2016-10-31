16:26 | ДОПИНГ

Исинбаева и Шубенков получат по 4 миллиона рублей за пропущенную Олимпиаду-2016

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Тройка ведущих легкоатлетов России, куда входят Елена Исинбаева и Сергей Шубенков, получат по 4 миллиона рублей от Фонда поддержки олимпийцев РФ, сообщает ТАСС с ссылкой на информированный источник. Такая же сумма ранее была выплачена золотым медалистам Рио-2016.

Третьей спортсменкой должна стать прыгунья в высоту Мария Кучина. Остальные деньги будут поделены между другими легкоатлетами. Ранее глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил, что компенсацию за пропущенную Олимпиаду-2016 получат 42 спортсмена.

Напомним, российские легкоатлеты были отстранены от ОИ-2016 после доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Участие в Играх приняла одна представительница России – Дарья Клишина.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3748213

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КОММЕНТАРИИ (3)
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27Hoax

Остальные деньги будут поделены между другими легкоатлетами._________________Какие остальные?

16:55

Vasyay

Я тоже пропустил

16:47

King's Bounty IIII

о как !

16:45

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