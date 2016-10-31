Исинбаева и Шубенков получат по 4 миллиона рублей за пропущенную Олимпиаду-2016

Тройка ведущих легкоатлетов России, куда входят Елена Исинбаева и Сергей Шубенков, получат по 4 миллиона рублей от Фонда поддержки олимпийцев РФ, сообщает ТАСС с ссылкой на информированный источник. Такая же сумма ранее была выплачена золотым медалистам Рио-2016.

Третьей спортсменкой должна стать прыгунья в высоту Мария Кучина. Остальные деньги будут поделены между другими легкоатлетами. Ранее глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил, что компенсацию за пропущенную Олимпиаду-2016 получат 42 спортсмена.

Напомним, российские легкоатлеты были отстранены от ОИ-2016 после доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Участие в Играх приняла одна представительница России – Дарья Клишина.