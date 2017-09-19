Информатор ВАДА Дмитриев: "В Германии я чувствую себя в безопасности"

Информатор ВАДА Андрей Дмитриев сообщил, что сейчас находится в Германии. По словам бывшего спортсмена, так он чувствует себя в безопасности. Кроме того, Дмитриев отметил, что у него нет надежд на изменение ситуации с допингом в России.

- Теперь я чувствую себя в безопасности, - приводит Sportschau слова Дмитриева. - Я хочу учиться в Германии. Запрет для россиян в стране по-прежнему воспринимается как заговор, где Россия является козлом отпущения.