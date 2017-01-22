Гендиректор ИААФ: "Если кадры, снятые Дмитриевым, - правда, то ВФЛА не выполнила критерии ИААФ"

Генеральный директор ИААФ Оливье Гер в новом фильме немецкого журналиста ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте выразил обеспокоенность тем, что ВФЛА не смогла выполнить критерии ИААФ для восстановления членства организации. Также в новом фильме ARD, который выйдет сегодня, будет сказано, что в понедельник в Москву отправится специальная рабочая группа ИААФ.

– Если на заснятых кадрах действительно отстраненные тренеры, значит ВФЛА не выполнила критерии ИААФ, – подчеркнул Гер. – А выполнение этих критериев было обязательным для восстановления членства и допуска российских спортсменов до международных стартов.