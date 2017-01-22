17:45 22 января | ДОПИНГ

Гендиректор ИААФ: "Если кадры, снятые Дмитриевым, - правда, то ВФЛА не выполнила критерии ИААФ"

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Генеральный директор ИААФ Оливье Гер в новом фильме немецкого журналиста ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте выразил обеспокоенность тем, что ВФЛА не смогла выполнить критерии ИААФ для восстановления членства организации. Также в новом фильме ARD, который выйдет сегодня, будет сказано, что в понедельник в Москву отправится специальная рабочая группа ИААФ.

– Если на заснятых кадрах действительно отстраненные тренеры, значит ВФЛА не выполнила критерии ИААФ, – подчеркнул Гер. – А выполнение этих критериев было обязательным для восстановления членства и допуска российских спортсменов до международных стартов.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Весёлый©

Не, ну первый пункт твита Веселого начинает сбываться - никакого восстановления ВФЛА в этом году. Второй пункт будет озвучен в феврале - нет НХЛ в Корее.

17:49 22 января

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