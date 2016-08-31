Евстюхину и Шаинову лишили медалей Олимпиады-2008

МОК объявил о дисквалификации трех российских спортсменок по итогам перепроверки допинг-проб Олимпиады-2008. Тяжелоатлетки Надежда Евстюхина и Марина Шаинова завоевали в Пекине бронзу и серебро соответственно. В пробах обеих спортсменок обнаружен туринабол, они лишены своих медалей. Легкоатлетка Татьяна Фирова также провалила перепроверку. У нее также был обнаружен туринабол и гормон 3a-гидрокси-5-андростен-17-один. Правда, МОК уже лишил сборную России серебра в эстафете на 4 по 400 м, за которую выступала Фирова.
Также были дисквалифицированы молдавский тяжелоатлет Александру Дудогло, ставший в Пекине девятым, армянский тяжелоатлет Тигран Мартиросян, взявший бронзу Игр-2008, и азербайджанский тяжелоатлет Интигам Заиров.
robsbobs
Уборщица случайно уничтожила допинг пробы спортсменов США за последние 26 лет Внезапно выяснилось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишилось всех образцов проб спортсменов, выступавших за сборную США с 1990 по 2016 годы. В агентстве объяснили, что это стало результатом оплошности уборщицы, которая случайно уронила стеллажи с пробами американских спортсменов и все 30 тысяч пробирок разбились вдребезги.
17:39
robsbobs
там уборщица разбила 1200 проб американских спортсменов нечаянно))))))))))))))))))
17:38
Vlаdimir
Литрболист - 8 лет изобретали способ обнаружения допинга. Вообще-то это маразм. Нужно прекратить этот идиотизм. Понятно что химикам известны способы проведения анализов и они изготавливают свое зелье с учетом методик проводимых исследований. За 8 лет методики совершенствуются и становится возможным обнаружить ТО, что раньше сделать было нельзя. Нужно разрешить допинг и пусть соревнуются химики ... если найдут идиотов, которые ради короткого периода славы готовы пожертвовать своим здоровьем.Не думаю что такое будет продолжаться долго. Здравый смысл и желание провести старость на своих ногах, а не в больничной койки возьмут верх.
17:18
S.U.B.A.
Это БЕСПРЕДЕЛ КАКОЙ-ТО!
17:00
Литрболист
8 лет проверяли? или решали?
16:54
Vlаdimir
И только замечательные спортсмены США "чисты", так как ВСЕ пробы американских спортсменов, взятых начиная с 1990 года были УНИЧТОЖЕНЫ ВАДА! Браво!!!!
16:53
Излучение Промкооперации и Пищев
англосаксонские пробы кто-нибудь перепроверял?
16:51