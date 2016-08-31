Евстюхину и Шаинову лишили медалей Олимпиады-2008

МОК объявил о дисквалификации трех российских спортсменок по итогам перепроверки допинг-проб Олимпиады-2008. Тяжелоатлетки Надежда Евстюхина и Марина Шаинова завоевали в Пекине бронзу и серебро соответственно. В пробах обеих спортсменок обнаружен туринабол, они лишены своих медалей. Легкоатлетка Татьяна Фирова также провалила перепроверку. У нее также был обнаружен туринабол и гормон 3a-гидрокси-5-андростен-17-один. Правда, МОК уже лишил сборную России серебра в эстафете на 4 по 400 м, за которую выступала Фирова.

Также были дисквалифицированы молдавский тяжелоатлет Александру Дудогло, ставший в Пекине девятым, армянский тяжелоатлет Тигран Мартиросян, взявший бронзу Игр-2008, и азербайджанский тяжелоатлет Интигам Заиров.