Европол обезвредил группировку, продававшую допинг

Европейское полицейское агентство помогло правоохранительным органам Испании обезвредить преступную группировку, которая занималась торговлей и распространением запрещенных медицинских веществ, сообщает пресс-служба Европола. Большинство из препаратов запрещены для использования в спорте.

Правоохранители изъяли 112 видов запрещенных веществ, среди которых 4 миллиона доз анаболических стероидов, гормонов и так далее. Приблизительная стоимость препаратов составляет 650 тысяч евро. 41 человек оказался под арестом.