Экс-защитник "Динамо" попался на допинге

Защитник лиссабонского "Спортинга" Дуглас сообщил в своем Инстаграме, что в его допинг-пробе были найдены следы запрещенного вещества. Экс-футболист "Динамо" подчеркнул, что допинг попал в организм вместе с лекарством.

– С великой скорбью я сообщаю, что в конце апреля прошлого года я сдал положительный допинг-тест, - цитирует A Bola 31-летнего Дугласа. - Говорю с чистой совестью: я не принимал никаких запрещенных веществ для улучшения моих спортивных результатов. Мочегонное средство, который я принимал, содержало вещество, запрещенное ВАДА. Повторюсь, я никогда не собирался обманывать. Я признаю свою ошибку и прошу прощения.

На данный момент Инстаграм голландца бразильского происхождения закрыт от публичного посещения. В нынешнем сезоне на счету Дугласа шесть матчей за "львов" в чемпионате, Кубке и Кубке лиги.