Дмитрий Шляхтин: "Логично, если Чичерова завершит карьеру после решения CAS"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин отметил, что сожалеет, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской прыгуньи в высоту Анны Чичеровой на лишение ее бронзовой медали Олимпийских игр-2008 за применение допинга. Он добавил, что теперь спортсменке логично было бы завершить карьеру.

– Сожалею, что так сложилось. Мы бы хотели, чтобы CAS принял решение в ее пользу, – приводит ТАСС слова Шляхтина. – Логично, если Чичерова завершит карьеру.

Напомним, МОК в октябре 2016 года лишил Чичерову бронзы Игр-2008 в Пекине, поскольку в ее пробе были обнаружены следы туринабола. Чичерова в 2012 году выиграла золото Олимпиады в Лондоне, а годом ранее стала чемпионкой мира.

CAS отклонил апелляцию Чичеровой на лишение ее бронзы Олимпиады-2008