Дмитрий Медведев: "Говорить о том, что в России есть госпрограмма допинга, – смешно"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что в российском спорте придерживаются принципа нетерпимости по отношению к допингу. Также он отдал должное Павлу Колобкову, решившемуся возглавить Министерство спорта, несмотря на все допинговые скандалы.

– Отношение России к допингу такое же, как у всех: это недопустимо, – цитирует "Интерфакс" Медведева. – Использование допинга – это табу. Но надо разобраться, что такое допинг. Это считаем, это не считаем... Критерии непонятные, что-то относится к допингу, а что-то нет. К примеру, мельдоний – это допинг, а его западные аналоги – почему-то нет. Нужно дать юридически безупречное определение допинга.

Павел Колобков – храбрый человек, что решился возглавить Минспорта в такой момент. Кампания по борьбе с допингом почему-то превратилась в антироссийскую. Это наши атлеты в Рио, которые не поехали почему-то на Игры, это наши паралимпийцы, которых аморальным решением не допустили до соревнований.

Паралимпийцы всю жизнь вынуждены принимать лекарства, потому что у них есть ограничения по здоровью. А их теперь обвиняют в допинге! Говорить о том, что в России есть госпрограмма допинга – это смешно, это неправда.