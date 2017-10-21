Годичная дисквалификация Федерации тяжелой атлетики России вступила в силу в пятницу, сообщается на официальном сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

30 сентября IWF отстранила 9 федераций от участия в международных соревнованиях на один год за нарушения антидопинговых правил.

- Нам в IWG было понятно, что проблемы в девяти странах требуют изменения во всей национальной спортивной культуре, - заявил глава IWF Тамаш Аян. - Независимая группа контроля будет оценивать ситуацию в течение всего периода дисквалификации. Данная группа может принять решение о частичном условном восстановлении федерации для ее участия в мероприятиях IWF.

Из-за дисквалификации российские тяжелоатлеты пропустят чемпионат мира 2017 года и чемпионат Европы-2018.