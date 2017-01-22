Андрей Дмитриев: "Казарин – не самая крупная рыба, многие отстраненные тренеры продолжают работать"

Андрей Дмитриев, герой нового фильма немецкого журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте, в своем интервью расскажет, что многие отстраненные за работу с допингом тренеры продолжают работать. По словам Дмитриева, в российском спорте идет симуляция реформ, которых никогда не было.

– Если всегда молчать о том, что в России все остается так, как есть, то ничего и не изменится, – приводит ARD слова Дмитриева. – Казарин тренирует дальше – все так вот просто. Многие отстраненные тренеры продолжают работать, и они работают с допингом. Без допинга они вообще не могут тренировать. И Казарин здесь не самая крупная рыба. Я вижу, как тренеры, ранее работавшие с допингом, по-прежнему в деле. И спортсмены, от которых я знаю, что они употребляли допинг, продолжают работать с этими тренерами.

Если страна утверждает, что меняется, а эти люди продолжают оставаться в деле – тогда это обман, ложь. Получается, что идет симуляция реформ, которых никогда не было.