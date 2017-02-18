16:06 | ДОПИНГ

Андерс Бессеберг: "Лишь четыре спортсмена имеют терапевтические исключения"

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Президент IBU Андерс Бессеберг сообщил, что лишь у четырех спортсменов есть терапевтические исключения, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ.

– Что касается терапевтических исключений, то можно сказать следующее – в наших соревнованиях на различных уровнях участвует порядка тысячи спортсменов, но только четыре из них имеют терапевтические исключения.

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Непорочный как ТИ

Лягушачьи бедрышки, жаренные во фритюре Чтобы приготовить Лягушачьи бедрышки, жаренные во фритюре необходимо: Лягушачьи бедрышки хорошо промыть, обсушить, посолить, обвалять в муке, смочить в смеси яиц и молока, запанировать в сухарях и обжарить во фритюре, затем прогреть в духовке. При подаче выложить бедрышки на блюдо, оформить зеленью и ломтиками лимона. Отдельно подать кетчуп.

17:17

Непорочный как ТИ

И один мутант имеет специальный полезный рекомбинантный ген Биатлон. Мартен Фуркад озаботился своими низкими показателями пульсового теста в состоянии покоя Главный претендент на золотые медали чемпионата мира француз Мартен Фуркад сосредоточен на собственных результатах, а потому проходит всевозможные медицинские обследования. Не обходится без курьезов. "Кто-то знает минимальный предел пульса? А то я начинаю волноваться", — замечает француз, публикуя в соцсети удивительно низкие данные.

17:15

Свинству Бой!

Уверен, что врет. Ну ничего скоро "Мишки" выложат точные данные. И кстати почему Бисирбург это знает? Ведь это страшная медицинская тайна о диагнозах спортсменов. Что-то тут опять не так.

16:52

vitvk

Волков имеет ТИ с 2011 года на противоастматические средства,но спортсмен наотрез отказался их принимать,чтобы оставаться натурально чистым спортсменом,видимо поэтому его не хватает на всю дистанцию.

16:34

marksan

Врёт как сивый мерин!

16:31

shpasic

и Кайсочка))

16:30

shpasic

Свендсен и Бё, наверное.

16:30

кузя23

То есть у четырех есть ТИ, а остальные жрут на свой страх и риск?))

16:25

Andre_Saratov

Волков астматик. Мутко неоднократно хвастался, что ему сделали статус.

16:25

Vlаdimir

Может не называть имена, но интересно узнать места, которые эти "больные" занимают.

16:23

Serg19700

100% 1. Фуркад 2. Бьорндален 3. Бэйли 4. Кукалова

16:18

Птицuk

Мартен, Дальмайер, Коукалова. И кто-то из норвежцев с астмой...

16:18

Lars Berger

Фуркад, Коукалова, Шлезингр и Бэйли?!)

16:18

кузя23

А что страшного в том чтобы сказать кто эти люди? Ведь не просят же назвать их болячки.

16:16

rusfed 2.0

Сказал А - скажи и Б. Иначе все будут уверены, что у Мартана тот же волшебный список, что и у Сереночки

16:10

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