Андерс Бессеберг: "Лишь четыре спортсмена имеют терапевтические исключения"

Президент IBU Андерс Бессеберг сообщил, что лишь у четырех спортсменов есть терапевтические исключения, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ.
– Что касается терапевтических исключений, то можно сказать следующее – в наших соревнованиях на различных уровнях участвует порядка тысячи спортсменов, но только четыре из них имеют терапевтические исключения.
Непорочный как ТИ
Лягушачьи бедрышки, жаренные во фритюре Чтобы приготовить Лягушачьи бедрышки, жаренные во фритюре необходимо: Лягушачьи бедрышки хорошо промыть, обсушить, посолить, обвалять в муке, смочить в смеси яиц и молока, запанировать в сухарях и обжарить во фритюре, затем прогреть в духовке. При подаче выложить бедрышки на блюдо, оформить зеленью и ломтиками лимона. Отдельно подать кетчуп.
17:17
Непорочный как ТИ
И один мутант имеет специальный полезный рекомбинантный ген Биатлон. Мартен Фуркад озаботился своими низкими показателями пульсового теста в состоянии покоя Главный претендент на золотые медали чемпионата мира француз Мартен Фуркад сосредоточен на собственных результатах, а потому проходит всевозможные медицинские обследования. Не обходится без курьезов. "Кто-то знает минимальный предел пульса? А то я начинаю волноваться", — замечает француз, публикуя в соцсети удивительно низкие данные.
17:15
Свинству Бой!
Уверен, что врет. Ну ничего скоро "Мишки" выложат точные данные. И кстати почему Бисирбург это знает? Ведь это страшная медицинская тайна о диагнозах спортсменов. Что-то тут опять не так.
16:52
vitvk
Волков имеет ТИ с 2011 года на противоастматические средства,но спортсмен наотрез отказался их принимать,чтобы оставаться натурально чистым спортсменом,видимо поэтому его не хватает на всю дистанцию.
16:34
marksan
Врёт как сивый мерин!
16:31
shpasic
и Кайсочка))
16:30
shpasic
Свендсен и Бё, наверное.
16:30
кузя23
То есть у четырех есть ТИ, а остальные жрут на свой страх и риск?))
16:25
Andre_Saratov
Волков астматик. Мутко неоднократно хвастался, что ему сделали статус.
16:25
Vlаdimir
Может не называть имена, но интересно узнать места, которые эти "больные" занимают.
16:23
Serg19700
100% 1. Фуркад 2. Бьорндален 3. Бэйли 4. Кукалова
16:18
Птицuk
Мартен, Дальмайер, Коукалова. И кто-то из норвежцев с астмой...
16:18
Lars Berger
Фуркад, Коукалова, Шлезингр и Бэйли?!)
16:18
кузя23
А что страшного в том чтобы сказать кто эти люди? Ведь не просят же назвать их болячки.
16:16
rusfed 2.0
Сказал А - скажи и Б. Иначе все будут уверены, что у Мартана тот же волшебный список, что и у Сереночки
16:10