Андерс Бессеберг: "Лишь четыре спортсмена имеют терапевтические исключения"

Президент IBU Андерс Бессеберг сообщил, что лишь у четырех спортсменов есть терапевтические исключения, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ.

– Что касается терапевтических исключений, то можно сказать следующее – в наших соревнованиях на различных уровнях участвует порядка тысячи спортсменов, но только четыре из них имеют терапевтические исключения.