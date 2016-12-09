Алексей Кравцов: "Все лекарства, которые принимали россияне, были от наших врачей"

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал вторую часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Он отметил, что что российские спортсмены абсолютно "чисты".

– Чтобы делать выводы, необходимо прочитать документ внимательно, – заявил Кравцов. – Там много страниц. Могу говорить только о том, в чем абсолютно уверен: наши спортсмены в процессе подготовки к соревнованиям не принимали никакого допинга. Невозможно представить, чтобы атлет пошел и "на стороне" получал запрещенные препараты. Все лекарства, которые они принимали, были от наших врачей. В нашей федерации антидопинговый контроль организован надлежащим способом. (Иван ОРЕХОВ)

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