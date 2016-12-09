17:03 | ДОПИНГ

Алексей Кравцов: "Все лекарства, которые принимали россияне, были от наших врачей"

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Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал вторую часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Он отметил, что что российские спортсмены абсолютно "чисты".

– Чтобы делать выводы, необходимо прочитать документ внимательно, – заявил Кравцов. – Там много страниц. Могу говорить только о том, в чем абсолютно уверен: наши спортсмены в процессе подготовки к соревнованиям не принимали никакого допинга. Невозможно представить, чтобы атлет пошел и "на стороне" получал запрещенные препараты. Все лекарства, которые они принимали, были от наших врачей. В нашей федерации антидопинговый контроль организован надлежащим способом. (Иван ОРЕХОВ)

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