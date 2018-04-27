Александр Зубков: "На допросе Родченков поплыл"

Президент федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков прокомментировал показания информатора WADA Григория Родченкова на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), где тот не смог подтвердить часть своих утверждений о существовании в России допинговой системы.

- Мы неоднократно говорили, что слова Родченкова не подкреплены никакими доказательствами, - сказал Зубков. - Самое главное - стресс у спортсменов из-за того, что нас обвиняли. Вся эта история очень негативно сказывалась, по нам это сильно ударило. Но спортсмены выстояли и доказали, что они всегда были "чистыми". Те победы, которые были в Сочи, вернулись к ним.



Все, что происходило, эти собрания, комиссии… Такое ощущение, что все было сфабриковано заранее. После того, как его вызвали на допрос, стало ясно, что человек начинает плыть. Он не дал точных ответов. Главное - не было доказательств того, что он лично давал спортсменам препараты.

- Родченкова не было на заседании, с ним общались по видео-конференции. Существует теория, что это был не он. Верите в это?

- Важно другое - большинство спортсменов его не знает и в глаза не видели. Я вообще его не знаю. Когда человек обвиняет меня, спортсмена, который за длительную карьеру никогда не был уличен в применении допинга… Ко мне не было никогда никаких претензий!

- Перестанут ли Россию принуждать признать доклад Макларена?

- CAS показал, что не все слова в докладе Макларена были доказаны. Это были голословные обвинения одного человека против наших спортсменов и нашей страны. (Игорь НОВИКОВ)

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