Александр Жуков: "Выводы по докладу Макларена можно делать по окончании работы комиссий МОК"

Руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что почти у всех спортсменов сборной России нет ограничений в участии на международных соревнованиях. Жуков также подчеркнул, что выводы по докладу Макларена можно делать по окончании работы комиссий МОК.

– Сейчас главное сотрудничество идет с МОК, – цитирует "Р-Спорт" Жукова. – Там работают две комиссии, которые проверяют положения в докладе. Окончательный вывод можно сделать только после того, как они закончат свою работу.

На сегодняшний день почти все спортсмены сборной России принимают участие в международных соревнованиях, ограничения только у легкоатлетов. Сейчас начинается зимний сезон, и почти все спортсмены будут принимать участие в отборах, соревнованиях. Проблемы были только у лыжников, но и там сейчас уже ситуация улучшилась.