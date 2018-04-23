Адвокат Легкова: "Макларен, ВАДА и МОК манипулировали оценками дисциплинарных комиссий и общественным мнением"

Адвокат лыжника Александра Легкова Кристоф Вишеманн дал комментарий по поводу решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне. В ноябре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты ряда российских участников Олимпиады-2014. В их число вошел и Легков, который также был пожизненно отстранен от участия в Играх. CAS снял с него пожизненную дисквалификацию и вернул награды. Напомним, что на домашней Олимпиаде Легков взял золото на 50 км и серебро в эстфете 4x10 км.

В мотивировочной части по Легкову CAS пояснил, что МОК не удалось доказать нарушение антидопинговых правил.

Вишеманн отметил, что CAS не обнаружил достаточных доказательств, поскольку они в основном строились на показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. При этом его заявления "не были подтверждены документальными свидетельствами". В частности, адвокат подчеркивает, что Родченков путается в некоторых показаниях, а некоторые не были подтверждены в результате расследования. Так в пробах подозреваемых спортсменов не были обнаружены следы так называемого допингового "коктейля Дюшес", а следы, которые якобы свидетельствуют о вскрытии пробирок, были обнаружены на образцах, которые поступили в лабораторию и были обработаны днем и, соответственно, не могли быть вскрыты ночью в тайне.

"Фактически, скрывая два этих факта, профессор Макларен, ВАДА и МОК манипулировали оценкой дисциплинарных комиссий, арбитров и общественного мнения".

Также Вишеманн подчеркивает, что исходя из отчета CAS, Родченков делал ложные записи в его дневнике, который также послужил одним из доказательств вины спортсменов. Кроме того, он не раздавал допинговый коктейль, не видел, как кто-то его принимает, не видел, чтобы кто-то давал инструкции тренерам или спортсменам по его применению, не видел, как кто-то менял дпоинг-пробы. У него также не было информации о том, кто и как якобы доставлял коктейль.

Также, по словам Вишеманна, МОК отказался предоставить адвокатам ряд данных, которые помогли бы в подаче апелляции. Кроме того, он обвинил Ричарда Макларена в предвзятости.

"Профессора Ричарда Макларена называют независимым человеком, но он, по всей видимости, не был независим. Очевидно, что он изначально преследовал цель исключить весь ОКР из олимпийского движения. Спортсмен потерял два года и пожизенно лишился права выступать на Олимпиадах. Он был оправдан CAS, на что весь мир спорта закричал, что это несправедливо. То, что сделал МОК, действительно является беспрецедентной атакой на целосность Олимпийских игр", - говорится в заявлении Вишеманна.