58 норвежцев получили терапевтические исключения в 2015 году

58 спортсменов из Норвегии получили терапевтические разрешения на употребление запрещенных препаратов в 2015 году, сообщает vg.no. По словам представителя Антидопингового комитета Норвегии Хальвора Бюфуглиена, всего было подано 63 заявки, из которых 5 были отклонены. От подчеркнул, что все данные опубликованы в ежегодном отчете.

В сентябре хакерская группа Fancy Bears опубликовала данные, полученные после взлома базы данных ВАДА. В них утверждается, что ряд атлетов получали от ВАДА терапевтические исключения, позволяющие принимать запрещенные препараты. Среди них один россиянин - боксер Миша Алоян.

Недавно в злоупотреблении лекарством от астмы был уличен Мартин Йонсруд Сундбю. Он был дисквалифицирован на 2 месяца, лишен призовых и титула победителя Кубка мира. 13 октября Тереза Йохауг сдала положительный допинг-тест на вещество клостебол, которое входит в группу анаболических стероидов. Ей грозит дисквалификация сроком до 4 лет.