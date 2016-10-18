16:16 | ДОПИНГ

58 норвежцев получили терапевтические исключения в 2015 году

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58 спортсменов из Норвегии получили терапевтические разрешения на употребление запрещенных препаратов в 2015 году, сообщает vg.no. По словам представителя Антидопингового комитета Норвегии Хальвора Бюфуглиена, всего было подано 63 заявки, из которых 5 были отклонены. От подчеркнул, что все данные опубликованы в ежегодном отчете. 

 
Ларс БЮСТЕЛЬ, Эрик ТИССЕ и Мартин Йонсруд СУНДБЮ.Десять знаменитых норвежских допингеров

В сентябре хакерская группа Fancy Bears опубликовала данные, полученные после взлома базы данных ВАДА. В них утверждается, что ряд атлетов получали от ВАДА терапевтические исключения, позволяющие принимать запрещенные препараты. Среди них один россиянин - боксер Миша Алоян.

Недавно в злоупотреблении лекарством от астмы был уличен Мартин Йонсруд Сундбю. Он был дисквалифицирован на 2 месяца, лишен призовых и титула победителя Кубка мира. 13 октября Тереза Йохауг сдала положительный допинг-тест на вещество клостебол, которое входит в группу анаболических стероидов. Ей грозит дисквалификация сроком до 4 лет.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Dymanomashina

Это как охота: хочешь побороть МЕДВЕДЯ - купи у ВАДА лицензию

16:59

шаша2

Россия круче всех! Идет подготовка к Пхенчхану, где мериканцы должны победить в общем зачете. Норгов сейчас прижмут, а за нас думаю возьмутся как обычно за месяц-полтора до начала. 16:37\\\\\\\\\\\\\\\\Интересно как с бюргерами будут раешать?

16:54

П_о_в_а_р

Давайти жи понегадуим по поводу государственнай поддержке допинга в России. О где же ты, оленье чудо русфед, когда тебя так не хватает.))

16:53

Россия круче всех!

Идет подготовка к Пхенчхану, где мериканцы должны победить в общем зачете. Норгов сейчас прижмут, а за нас думаю возьмутся как обычно за месяц-полтора до начала.

16:37

nedvig

100% ничем это все не закончится!!! пожурят и все. и дальше за наших возьмутся

16:29

spetrov

К этому можно добавить тех, чьи пробы не проверялись по новым методам. Там тоже наверняка что-нибудь найти можно. Чем не государственная программа для маленькой Норвегии?! Впрочем, это все риторические вопросы.

16:27

Gonza666les

Норвегия страна калек? 58 спортсменов это помойму что-то запредельное, здоровых видимо там нет вообще.. ВАДА это помойка.

16:26

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