58 норвежцев получили терапевтические исключения в 2015 году

58 спортсменов из Норвегии получили терапевтические разрешения на употребление запрещенных препаратов в 2015 году, сообщает vg.no. По словам представителя Антидопингового комитета Норвегии Хальвора Бюфуглиена, всего было подано 63 заявки, из которых 5 были отклонены. От подчеркнул, что все данные опубликованы в ежегодном отчете.
В сентябре хакерская группа Fancy Bears опубликовала данные, полученные после взлома базы данных ВАДА. В них утверждается, что ряд атлетов получали от ВАДА терапевтические исключения, позволяющие принимать запрещенные препараты. Среди них один россиянин - боксер Миша Алоян.
Недавно в злоупотреблении лекарством от астмы был уличен Мартин Йонсруд Сундбю. Он был дисквалифицирован на 2 месяца, лишен призовых и титула победителя Кубка мира. 13 октября Тереза Йохауг сдала положительный допинг-тест на вещество клостебол, которое входит в группу анаболических стероидов. Ей грозит дисквалификация сроком до 4 лет.
Dymanomashina
Это как охота: хочешь побороть МЕДВЕДЯ - купи у ВАДА лицензию
16:59
шаша2
Россия круче всех! Идет подготовка к Пхенчхану, где мериканцы должны победить в общем зачете. Норгов сейчас прижмут, а за нас думаю возьмутся как обычно за месяц-полтора до начала. 16:37\\\\\\\\\\\\\\\\Интересно как с бюргерами будут раешать?
16:54
П_о_в_а_р
Давайти жи понегадуим по поводу государственнай поддержке допинга в России. О где же ты, оленье чудо русфед, когда тебя так не хватает.))
16:53
Россия круче всех!
Идет подготовка к Пхенчхану, где мериканцы должны победить в общем зачете. Норгов сейчас прижмут, а за нас думаю возьмутся как обычно за месяц-полтора до начала.
16:37
nedvig
100% ничем это все не закончится!!! пожурят и все. и дальше за наших возьмутся
16:29
spetrov
К этому можно добавить тех, чьи пробы не проверялись по новым методам. Там тоже наверняка что-нибудь найти можно. Чем не государственная программа для маленькой Норвегии?! Впрочем, это все риторические вопросы.
16:27
Gonza666les
Норвегия страна калек? 58 спортсменов это помойму что-то запредельное, здоровых видимо там нет вообще.. ВАДА это помойка.
16:26