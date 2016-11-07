Сергей Ковпанец: "Сборной было важно посмотреть ближайший резерв в Глазго"

Главный тренер сборной России Сергей Ковпанец отметил, что ближайший резерв национальной команды, а также Мария Аверина и Диана Климова, выступившие в мэдисоне на Кубке мира в Глазго, порадовали своими результатами. По словам специалиста, в мэдисоне большую роль играют физическое состояние и технические навыки владения велосипедом.

– Мэдисон – гонка с огромной историей, она действительно сложная, непредсказуемая, – приводит "Р-Спорт" слова Ковпанца. – В ней, конечно, большую роль играет физическое состояние, но еще и технические навыки, владение велосипедом. Поэтому, конечно же, порадовали девушки в мэдисоне, которые поднялись на пьедестал. И в женском командном спринте нам важно, чтобы была внутренняя конкуренция – есть лидеры Дарья Шмелева и Анастасия Войнова, важно было посмотреть на Антонову и Киселеву в соревнованиях на высоком уровне. Для нас это был хороший шанс просмотреть ближайший резерв, в том числе в мужской команде, где у нас выступают такие гонщики, как Сергей Ростовцев, Максим Пискунов и Владислав Куликов.

Евгения Романюта у нас спортсменка с опытом и, объективно говоря, в ряде видов программы сильнейшая. Скрэтч – ее любимая гонка, она давно не выигрывала. Тот факт, что Романюта поднялась сейчас на пьедестал, добавит ей уверенности и мотивации для того, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату мира и, возможно, попробовать себя в мэдисоне на одном из зимних стартов с Ольгой Забелинской. Мы готовы предоставить им этот шанс.

Ранее Забелинская, являющаяся трехкратным призером Олимпийских игр по велоспорту на шоссе, выразила желание попробовать свои силы в скрэтче на треке.