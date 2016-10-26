Закарин в 2017 году выступит на двух Гранд-турах

Новый генеральный менеджер "Катюши" Жозе Азеведо отметил, что российский велогонщик Ильнур Закарин проедет два Гранд-тура в сезоне-2017. В октябре уже состоялись презентации маршрутов и "Джиро д’Италия", и "Тур де Франс" на следующий сезон.

– Мы планируем для Закарина два Гранд-тура в предстоящем сезоне, – цитирует "Р-Спорт" Азеведо. – Сейчас прицельно изучим все маршруты этап за этапом, но сейчас пока рано говорить, какую связку Гранд-туров он поедет.

У "Джиро" в конце на самом последнем этапе, очень важная "разделка" в Милане. И в начале после трех этапов день отдыха и этап на Этне, дальше на юг и первая, холмистая "разделка". Этапы в Доломитах все очень тяжелые, и да, роль "разделок" важна – и первой, холмистой, и последней, но когда последняя стоит после всех этих горных этапов, тут уже все будет со скидкой на то, кто остался более свежим после горных этапов, горы все равно все решат. С "Туром" немного иначе, здесь не так много высокогорных финишей. Когда у тебя ключевой подъем за 20 км до финиша, это делает гонку более непредсказуемой, будет много атак.