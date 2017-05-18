Велогонщик на "Джиро д'Италия" оштрафован за приглашение девушки на свидание

Бельгиец Виктор Кампенартс из Lotto-Jumbo оштрафован за то, что на старте индивидуальной гонки на "Джиро д'Италия" предложил девушке начать с ним встречаться, информирует Sporza. Он расстегнул майку, а на груди было написано: "Карлин, как насчет того, чтобы встречаться?". Штраф составил 100 швейцарских франков за нанесение ущерба имиджу велоспорта. Примечательно, что девушка ответила согласием на предложение, однако отметила следующее: "Я только не хотела бы идти на свидание в кино, я там засыпаю".