Том Дюмулен: "Дело Фрума заставит болельщиков отвернуться от велоспорта"

Победитель "Джиро д’Италиа"-2017 Том Дюмулен удивлен тем, как развивалось допинговое дело Криса Фрума. Британец сдал допинг-пробу с аномальным содержанием сальбутамола во время "Вуэльты Испании"-2017. Девять месяцев продолжалось расследование, которое завершилось закрытием дела перед "Тур де Франс"-2018.

– Его имя теперь чисто – хорошо. Но как все это расследовалось – это был просто хаос, – цитирует AFP Дюмулена. – Это не то, что нужно сейчас велоспорту. Это влияет на нашу репутацию. Многие болельщики отвернутся от велоспорта после этого. И дело не в Фруме, а в том, как все это развивалось.