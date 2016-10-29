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Саган выиграл последнюю гонку для команды "Тинькофф"

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Словацкий гонщик российской команды "Тинькофф" Петер Саган выиграл гонку Saitama Criterium, которая проходила в Японии. На эту выставочную гонку участники вышли в наградных майках, полученных во время "Тур де Франс"-2016. В частности, Саган выступал в зеленой майке лучшего спринтера, а его партнер по команде Рафал Майка из Польши – в "гороховой" как лучший на горных этапах.

Отметим, что эта гонка стала последней для "Тинькофф" в нынешнем сезоне. В следующем году команда перестанет выступать в Мировом туре.

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