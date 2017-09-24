Петер Саган: "Сочувствую Кристоффу. Посвящаю эту победу Скарпони и моей жене"

Словак Петер Саган признался, что ему было непросто одержать победу в групповой гонке чемпионата мира в норвежском Бергене. Для него эта победа стала третьей в данном виде на чемпионатах мира.

– Это было непросто, – цитирует Cyclingnews Сагана. – Я пытался уйти в отрыв, но все закончилось финальным спуртом. Это было невероятно. Сочувствую Кристоффу, который выступал у себя дома и в итоге уступил. Это нечто особенное для меня. Очень приятные ощущения. На финише мы очень устали, нас догнали ребята сзади, за несколько секунд до финиша вся группа стала единой, отрыва не было, и результат был непредсказуем. Очень рад, что мне повезло. Благодарю партнеров по команде. Хочу посвятить победу погибшему Микеле Скарпони. У него завтра был бы день рождения. Также посвящаю победу моей жене, мы ждем ребенка. Это отличный конец сезона. Я счастлив.