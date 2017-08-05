Ольга Забелинская: "В групповой гонке мне было не до боли в руке"

Россиянка Ольга Забелинская, завоевавшая бронзу чемпионата Европы по велоспорту на шоссе в групповой гонке, отметила, что во время соревнований ей было не до боли в руке. Она также добавила, что собирается выступить на чемпионате мира в норвежском Бергене, который пройдет с 17 по 24 сентября.

Напомним, что спортсменка получила травму на многодневке в Китае в мае и перенесла операцию на ключице.

– Привезла группу на финиш, но спринт не мой конек. Все что могла, сделала. Рука, конечно, у меня болела, но тут уж было не до боли в руке совсем, – приводит "Р-Спорт" слова Забелинской. - Руку, наверное, буду оперировать позднее, после чемпионата мира. Собираюсь там выступить, надеюсь, этому ничто не помешает.