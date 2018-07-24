Ильнур Закарин: "Весь пелотон "Тур де Франс" зацепило слезоточивым газом"

Российский капитан Katusha-Alpecin Ильнур Закарин рассказал, что почти все участники "Тур де Франс" пострадали из-за распыления слезоточивого газа. Полиция применила газ для разгона фермеров, которые перекрыли дорогу гонщикам в рамках забастовки.

- Я думаю, весь пелотон понемногу газом зацепило. Мы постояли минут 10-15, все отошли, мы поехали дальше, все в целом нормально, - цитирует "Р-Спорт" Закарина. - Потом зачем стояли я не знаю, видимо, чтобы умыться, прийти в себя и дальше ехать. Видели, что сено на дороге, что тех, кто это устроил, отводили на обочину.

- Немножко носик пощипало, но в целом мы проскочили, - добавил еще один гонщик "Катюши" Павел Кочетков.